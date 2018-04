Commerzbank/PUT/DAX Performance Index: Hoffen auf schlechte Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Mit der Put-Option auf den DAX der Commerzbank können Anleger gezielt darauf setzen, dass der DAX in den kommenden Tagen an Wert verlieren wird. Der letzte Handelstag steht schon am 17.05. also in nicht einmal drei Wochen an. In dieser Zeit muss der Index sich auf 12.200 Punkte oder besser noch möglichst weit darunter begeben. Dann locken überproportionale Gewinne mit dem ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.