Commerzbank: Nun winken neue Rekorde!

die Commerzbank ist zu Beginn der neuen Woche weiter gestiegen. Nach diesem Plus könnte es für die Aktie aus Sicht der Chartanalysten zu einem massiven Gewinn kommen. Kurse jenseits von 15 Euro seien möglich, heißt es in den Stellungnahmen. Im Einzelnen: Die Aktie legte an diesem Montag um gut 2 % zu. So schaffte es die Commerzbank im Tagesverlauf, auf mehr als 12,30 Euro zu klettern. Die Aktie hat damit per Wochenfrist mehr als 3 % hinzugewonnen, innerhalb von zwei Wochen konnte sie sogar 4 % aufsatteln und seit Jahresanfang sogar fast 70 %.

Die Aktie hat in den zurückliegenden Wochen einen charttechnischen Aufwärtstrend etabliert, der nun fortgesetzt wird. Auf Schlusskursbasis konnte zudem ein neues 2-Jahres-Hoch etabliert werden. Bislang lag diese Marke bei 12,16 Euro. Das nächste Kursziel lautet nun 14,39 Euro. Hier befindet sich das aktuelle 5-Jahres-Top vom 4. April 2014. Nach unten hin findet sich bei 12 Euro eine deutliche Unterstützung.

Technische Analysten: Aufwärtstrend bleibt intakt

Die technischen Analysten sind der Meinung, die Aktie sei ohnehin im Hausse-Modus. Die Trendpfeile aller zeitlichen Dimensionen sind aufwärts gedreht. Demnach liegt für die Commerzbank ein deutliches Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.