Commerzbank – Nummer 4 lebt! Noch …

die Aktie der Commerzbank kommt im Monat März gut voran und steht mit dem Schlusskurs vom 30. März über 18 Prozent im Plus. Doch diejenigen Anleger, die den Kurs verfolgen, wissen, dass die Aktie auch in dieser Woche an einer markanten Widerstandslinie hängengeblieben ist. Zwar gab es zum 29. März neue Jahreshoch bis 9,08 EUR, doch so richtig scheint die markante Widerstandsmarke um 8,50 EUR auch damit noch nicht überwunden zu sein.

Der zweite Handelstag in Folge im Minus und ein Schlusskurs bei 8,53 EUR sprechen nicht gerade für einen geglückten Ausbruch. Alles in allem also ein netter Versuch der Bullen. Doch für eine echte Trendwende und mögliche Kursziele im 2-stelligen Bereich muss hier noch deutlich mehr und vor allem nachhaltigeres Kaufinteresse kommen!

Neben den charttechnischen Unwegsamkeiten bereiten der zweitgrößten Bank Deutschlands … Stop! Die Zeiten sind vorbei, als die Commerzbank die ewige Zweite hinter der Deutschen Bank war. Nach einer neusten Erhebung kommt die Commerzbank, gemessen an der Bilanzsumme, die 2016 um 50 Milliarden auf 480,5 Milliarden Euro gesunken ist, auf nur noch Platz 4. Platz 1 ist und bleibt die Deutsche Bank mit 1.600 Milliarden Billanzsumme. Dazwischen liegen jetzt mit knappen Abstand die DZ Bank mit 509 und die staatliche Förderbank KfW mit 503 Milliarden Bilanzsumme. So schnell können sich alte Gewissheiten ändern!

Ein Beitrag von Christian Lehbau.