Commerzbank: Neuer ETF!

mittlerweile ist es schon rund zehn Jahre her, dass die Commerzbank ihre ETF Marke „ComStage“ startete. Inzwischen gibt es dort laut Angaben der Commerzbank über 100 ETFs – auf diverse Basiswerte und diverse Anlageklassen. Jüngster Neuzugang ist demnach der „Alpha Deutschland Dividende Plus UCITS ETF“ der ComStage. Dieses Instrument soll das passive Investieren in „ausgewählte deutsche Dividendenwerte“ ermöglichen. Entsprechend soll der neue ETF eine Art Ergänzung zum bereits seit 2016 bestehenden „ComStage Alpha Dividende Plus UCITS ETF“ sein, allerdings „um einen stärkeren Deutschlandbezug ergänzt.“

Commerzbank: 12-Monats-Hoch im Visier?

Allerdings wäre es in den vergangenen 12 Monaten gar nicht schlecht gewesen, statt auf ETFs auf die Commerzbank-Aktie zu setzen. Denn da liegt die 12-Monats-Performance aktuell bei rund +74% – das kann sich doch sehen lassen! Dies umso mehr, als die Benchmark DAX im selben Zeitraum auf ein Plus von rund 13% kommt. Damit war die Commerzbank-Aktie 2017 ein klarer Outperformer, und bis zum 12-Monats-Hoch fehlt auch nicht viel, denn dieses liegt bei knapp 13 Euro. Diese Marke ist nun natürlich aber auch ein gewisser charttechnischer Widerstand. Ob der Break klappt, ist noch offen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.