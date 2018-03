Commerzbank: Neue Markenkampagne gestartet!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

am Donnerstag kündigte die Commerzbank eine „neue Markenkampagne“ an. Diese soll – wenig überraschend – die selbstgewählte Strategie mit dem Namen „Commerzbank 4.0“ umsetzen, wobei „zunehmende Digitalisierung und die erweiterte Markenpositionierung“ als „zentrale Themen“ dieser angekündigten Markenkampagne sein sollen. Gleichzeitig erhebt die Commerzbank aber auch den Anspruch, „weiterhin persönlich vor Ort“ für Ihre Kunden als Ansprechpartner vertreten zu sein. Was ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.