Commerzbank – Neue Baisse voraus?

eine Horrorwoche liegt hinter der Commerzbank. Die Aktie verliert mit Minus 9,12 Prozent innerhalb einer Handelswoche so viel wie zuletzt im Mai 2016. Das Jahreshoch und der Schlussstand vom 10. Februar trennen mittlerweile schon wieder fast 13 Prozent. Ein Cocktail aus fundamentalen und charttechnischen Aspekten sorgt dafür, dass die sogenannte Bankenrally bei der Commerzbank als beendet angesehen werden muss.

Größter Hammer der letzten Woche waren wohl die Geschäftszahlen für 2016, die einen Gewinneinbruch um sage und schreibe 75 Prozent ausweisen. Immerhin wurde, nach belastenden Schiffskrediten und Abschreibungen, mit 279 Millionen Euro überhaupt noch ein Gewinn erzielt …

Anleger sind jedoch urplötzlich verschreckt und stoßen die Aktie der zweitgrößten deutschen Bank reihenweise ab, die mit 7,37 EUR auf den tiefsten Stand seit Jahresbeginn zurückfällt. Natürlich könnte dieser Einbruch eine fällige Konsolidierung sein. Der Kurs war ja immerhin von August 2016 bis Januar um 65 Prozent gestiegen. Doch wenn man sich anschaut, was charttechnisch in den letzten Wochen passiert ist, könnte einem schon Angst und Bange werden.

An einem simplen horizontalen Widerstand bei ca. 8,50 EUR, der sich bis bis Mai 2013 zurückverfolgen lässt, war Schluss. Auch der steigende Keil seit Sommer 2016, den wir hier an dieser Stelle immer wieder als nicht nachhaltig eingestuft haben, macht die charttechnische Situation keinesfalls besser. Im Gegenteil: Aus diesem Keil ist die Aktie nun schon nach unten ausgebrochen und auch der damit verbundene Aufwärtstrend wurde verletzt.

Für den weiteren möglichen Kursverlauf sind das keine guten Voraussetzungen. Der Commerzbank könnte nun die Wiederaufnahme des übergeordneten Abwärtstrends drohen im Zuge dessen der Aktienkurs wieder die Tiefs aus 2016 ansteuert könnte.

Ein Gastbeitrag von Christian Lehbau.

