Commerzbank: Nettoziel 2021 bleibt schwarz

Die Commerzbank plant trotz der jüngst erforderlich gewordenen Rückstellungen bei der mBank unverändert mit einem positiven Konzernjahresüberschuss im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.). Einem guten Ausblick für 2022 steht dann eigentlich nichts mehr im Weg.

436 Mio. Euro muss die Commerzbank für Rückstellungen wegen Fremdwährungskrediten in Polen der Tochter mBank zusätzlich zurückstellen. Bereits im November hatte das Kreditinstitut die Jahresprognose 2021 an



