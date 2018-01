Commerzbank: Nehmen die Anleger ihre Gewinne zu schnell mit?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

verglichen mit den kräftigen, dynamischen Anstiegen, die der Kurs der Commerzbank-Aktie im Herbst vollzog, wirkten die schleppenden Kursbewegungen aus dem Dezember und an den ersten Handelstagen des neuen Jahres wenig inspirierend. Die Aktie konnte zwar an den ersten vier Januartagen deutliche Zugewinne verbuchen, doch diese lösten sich am 5. Januar sogleich wieder in Luft auf.

Gewinnmitnahmen bremsten die Commerzbank-Aktie aus und führten den Kurs von knapp über 13,00 Euro schnell wieder in den Bereich um 12,50 Euro zurück. Damit ist die wichtige Unterstützungszone zwischen 12,41 und 12,46 Euro nicht mehr weit entfernt. Sie könnte von den Käufern in den nächsten Tagen als Sprungbrett für einen neuerlichen Anstieg genutzt werden.

Etwas irritierend ist in diesen Tagen jedoch nicht nur die Neigung der Anleger zu schnellen Gewinnmitnahmen, sondern auch die auffällige Schwäche der Finanzwerte. Sie können das positive DAX-Umfeld nicht für sich nutzen. Mehr noch: während der Index zum Sprung auf ein neues Allzeithoch ansetzt, fallen die Kurse der Deutschen Bank und der Commerzbank-Aktie sogar zurück. Das ist nun wirklich kein Zeichen von Stärke und mahnt deshalb zu erhöhter Vorsicht.

Noch ist alles im grünen Bereich

Noch müssen die Käufer nicht verzagen, denn noch immer ist eine Stabilisierung oberhalb von 12,40 Euro und eine anschließende neuerliche Aufwärtsbewegung im Bereich des Möglichen. Dazu müsste die laufende Konsolidierungsphase bullisch aufgelöst werden. Anschließend könnten die Kurse weiter in Richtung 13,50 und 14,00 Euro steigen. Ein kurzes Abfischen der knapp unter 12,40 Euro platzierten Stopps sollte ebenfalls mit einkalkuliert werden.

Das positive Szenario empfindlich stören würde jedoch ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 12,41 Euro. Ein solcher sollte auf jeden Fall vermieden werden, nicht nur in der laufenden Handelswoche, sondern auch später, weil anderenfalls ein Rücksetzer in Richtung 10,98 Euro drohen würde.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.