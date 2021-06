Commerzbank: Nächster Versuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Den Abonnenten des Express-Service hatten am 17. Juni bei einem Kurs von 6,329 Euro mitgeteilt: „Bleibt Commerzbank über 6,20 Euro hat die Aktie charttechnisch Luft bis auf etwa 6,87 Euro. Genau an diesem Hoch ging der Aktie nach einer Rallye von über 40 Prozent Kursgewinn am 03. Juni die Luft aus. Wer einsteigt, sollte das technische Ziel aber nicht ausreizen und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



