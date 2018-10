Commerzbank: In der Mitte liegt die Kraft!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Im Vergleich zum Vorjahr greifen wieder mehr Mittelständler auf Anlagen zurück, um ihre Geschäfte zu finanzieren. Dies geht aus einer neuen Umfrage der Fachhochschule des Mittelstands in Bielefeld (FHM) hervor, wie die Commerzbank nun in einer Pressemitteilung bekannt gab. Demnach gaben 52 Prozent der befragten Unternehmen an, im Jahr 2018 Anlagen zu nutzen. Im Vorjahr seien es nur 39 Prozent gewesen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.