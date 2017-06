Commerzbank: Magische Hürde voraus!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Lieber Leser,

die Commerzbank ist in den vergangenen Wochen nach einem steilen Anstieg wieder in den Seitwärtstrend übergegangen. Binnen zweier Handelswochen musste die Aktie einen Abschlag von 1,45 % hinnehmen. Innerhalb von einem Monat ging es sogar um knapp 3 % nach unten. Übergeordnet befinden sich die Kurse derzeit aber deutlich im Hausse-Modus. Jetzt gilt es jedoch, eine wichtige Hürde bei 10 Euro zu überwinden. Erst dann attestieren charttechnisch orientierte Analysten dem Wert eine gute Chance darauf, neue Hochs anzupeilen. So ist das 2-Jahres-Hoch bei 12,17 Euro nach Ansicht der Analysten ein relevantes Kursziel. Diese Marke ist noch 22,74 % entfernt.

Fundamentale Analysten: Seitwärts…

Die Bankanalysten sind derzeit etwas skeptischer. Lediglich 15 % sprechen derzeit „Kaufempfehlungen“ aus, während 65 % „Halten“ und 20 % sogar für „Verkaufen“ votieren.

Aus technischer Sicht fällt die Prognose hingegen positiver aus. Hier dominiert der Aufwärtstrend, denn die Trendpfeile sind in nahezu allen zeitlich bedeutenden Dimensionen aufwärts gerichtet. Der Abstand zur 200-Tage-Linie liegt derzeit bei 26 %, sodass die Commerzbank hiernach deutlich im langfristigen Aufwärtstrend verläuft. Die Distanz zum GD100 beträgt immerhin gut 12 %. Lediglich im kurzfristigen Segment ist ein Baisse-Modus zu konstatieren. Knapp 1 % beträgt der Abstand zum GD20. Deshalb schreiben technisch orientierte Analysten der Commerzbank größere Chancen zu.

Die Aktie ist insgesamt im grünen Bereich, sollte allerdings nun die psychologisch eminent wichtige Hürde bei 10 Euro überwinden.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.