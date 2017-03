Commerzbank: Macht die Aktie den ersten Schritt?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Lieber Leser,

die Commerzbank-Aktie kann in den letzten Wochen wohl kaum etwas aus der Fassung bringen. Wenn etwas nach oben will, dann wird es auch nach oben gehen. Noch ist es aber für die Aktie aus der markttechnischen Perspektive nicht ausgestanden. Denn sie bewegt sich weiterhin innerhalb einer harten, technischen Widerstandszone. Die Bodenbildung schreitet daher weiter voran, sie ist aber noch nicht bestätigt worden. Die relative Stärke ist jedoch vielversprechend.

Erster Schritt ist getan

Diese Widerstandszone umfasst einen Preisbereich zwischen aktuell 8,00-10,0 Euro je Aktie. Zwischen 8,00-9,00 Euro je Aktie verläuft zum einen ein horizontaler Widerstandsbereich sowie der 100-Wochendurchschnitt. Den 100-Wochendurchschnitt hat die Aktie schon in der vergangenen Woche leicht überschritten. Sie konnte allerdings noch nicht darüber schließen. Möglicherweise ist es in dieser Woche so weit. Der erste Schritt in Richtung 200-Wochendurchschnitt wäre dann getan. Der 200-Wochendurchschnitt verläuft aktuell knapp unter 10,00 Euro je Aktie.

Microsoft und Co. wird das gar nicht schmecken, …

… denn diese 5 Aktien werden in 2017 die wahren Gewinner sein. Klicken Sie deshalb bitte auf folgenden Link. Denn der Klick ist ein Vermögen wert. Ich spreche von Börsengewinnen, die Sie in 2017 nicht mal mit Microsoft und Co. machen können.

>> Einfach hier klicken!

Ein Beitrag von Rami Jagerali.