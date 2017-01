Commerzbank- Die Luft wird dünn!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

die Commerzbank-Aktie ist mit dem Rückenwind des Gesamtmarktes in den vergangenen fünfeinhalb Monaten um ca. 54,50 % gestiegen. Dabei hat der Kurs eine wichtige, aber kurzfristige Trendlinie überwinden können. Diese verlief bei ca. 7,00 Euro je Aktie. Ab dem Ausbruchsniveau stieg die Aktie um ca. 12 %. Zu Beginn der aktuellen Woche zeigen sich allerdings Schwächesignale. Die Aktie gehört zu den schwächsten Werten im DAX. Der gesamte europäische Bankensektor gibt nach, wie der STXE 600 Banks Index andeutet. Er führt die Verliererliste bei den Sektoren an.

Erste Korrektur dürfte nicht lange auf sich warten lassen

Wir gehen daher davon aus, dass die erste Korrektur, innerhalb des noch andauernden Erholungstrends, nicht mehr lange auf sich warten lassen wird. Die Luft wird also langsam dünner aus der markttechnischen Perspektive. Bricht die Aktie tatsächlich ein, so dürfte möglicherweise die oben genannte zuvor überwundene Trendlinie, als technische Unterstützung angesteuert werden. Sie verläuft derzeit bei etwa 6,50 Euro je Aktie. Bleibt die Aktie trotz Einbruch darüber, ist mit weiterer Stabilität zu rechnen. Bricht sie weiter ein, so gilt der Erholungstrend aus der markttechnischen Perspektive als beendet. Nach oben hin stellen jeweils der 100-, sowie der 200- Wochendurchschnitte relevante Widerstände dar. Der 100-Wochendurchschnitt verläuft derzeit bei 8,80 Euro je Aktie, der 200-Wochendurchschnitt bei 9,72 Euro je Aktie.

