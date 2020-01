Commerzbank: Die Lage bleibt angespannt!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Recht positiv waren die Bankaktien in der vergangenen Woche in das Börsenjahr 2020 gestartet. Die Commerzbank-Aktie konnte einen Anstieg vollziehen, der den Kurs am Donnerstag in der Spitze bis auf 5,92 Euro führte.

Doch schon am Freitag setzen Gewinnmitnahmen ein. Sie setzten sich am Montag fort, sodass der Wert im Tief bis auf 5,52 Euro zurückfiel. Die Bullen konnten aber



