Commerzbank – Kurszielbereiche bei Abprallen

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Bereits seit einigen Handelstagen liegt die Commerzbank-Aktie auf dem viel beachteten GD200 auf. Dieser wird auch von institutionellen Anlegern oft herangezogen, um ein Entscheidungsfindung zu realisieren. Aus dieser Sicht heraus wird es in den nächsten Tagen sehr spannend werden. Kommt es nämlich zu einem Abprallen in Richtung 6,60 EUR, so kann dies ein erster Hinweis auf einen neuerlichen Anstieg sein.

Finanztrends Video zu Commerzbank



mehr >

Commerzbank – ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!