Commerzbank: Konzern-Transformation für 1,6 Milliarden – aber hilft das auch?

Der tiefgreifende Umbau der Commerzbank AG (WKN: CBK100) wird für voraussichtlich 4.300 Mitarbeiter mit der Entlassung enden, dazu werden von den rund 1000 „CoBa“-Filialen etwa 200 schließen. Trotz dieser laut Commerzbank-Angaben „unvermeidbaren“ Konsequenzen, liegen in der strategischen Neuausrichtung des Traditionsgeldhauses auch Chancen.

So dürften die Pläne den Aufbau von 2.000 neuen Vollzeitstellen in strategischen Bereichen ermöglichen. Das am Freitag lancierte Transformationsprogramm



