Commerzbank: Kleiner Rücksetzer – dennoch winken neue Tops!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

die Commerzbank konnte in den vergangenen einige Kritiker wieder von sich überzeugen, nachdem die Notierungen auf mehr als 12 Euro nach oben kletterten. Damit sind die Perspektiven glänzend, meinen charttechnische Analysten. Die Aktie befinde sich auf dem Weg, 15 % und mehr zu gewinnen. Im Einzelnen: Die Commerzbank war zuletzt mehrfach am Ausbruch über 12 Euro gescheitert. Dann kam es binnen einer Woche zu einem Aufschlag von 5 %. Das neue 2 Jahres-Hoch bei 12,37 Euro am 20. November ist ein deutliches Signal dafür, dass der Aufwärtstrend intakt ist. Nun scheinen auch das 3-Jahres-Top bei 13,28 Euro sowie das 5-Jahres-Hoch 14,39 Euro vom 4. April 2014 schnell erreichbar zu sein.

Das Potenzial bis zu diesen Tops beläuft sich auf bis zu 20 %. Sollte die Aktie darüber steigen, könnte es aus charttechnischer Sicht auch rasch bis auf 20 Euro hinaufgehen. Widerstände entdecken Chartanalysten keine. Wirtschaftlich orientierte Analysten sind allerdings nur zu 10 % der Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 65 % sind dafür, zu „halten“ und 25 % plädieren für einen „Verkauf“.

Technische Analyse: Aktie im Aufwärtstrend

Nach Meinung von technischen Analysten ist die Commerzbank-Aktie im Hausse-Modus. Die Trendsignale sind durchgehend grün. Zudem beträgt der Abstand zum langfristig bedeutenden GD200 gut 17 %. Es liegt ein Kaufsignal vor!

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.