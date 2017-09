Commerzbank: Die Kehrseite der Medaille

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Deutschlands zweitgrößte Bank konnte an der Börse auf Jahressicht um ganze 67% zulegen (6-Monats-Performance: +34%) - in der Zehn-Jahres-Betrachtung weist das Papier von Commerzbank (Klicken Sie hier für eine kostenlose 11-seitige Profi-Analyse) einen massiven Verlust von im Mittel -23,05% pro Jahr aus. Ein Investment in Höhe von 10.000 Euro wäre damit auf 728 Euro geschrumpft....