Commerzbank: Die Käufer stehen vor zwei wichtigen Aufgaben!

Die Commerzbank-Aktie war einer der Stars des Börsenjahrs 2017. In 2018 wurde sie jedoch zu einem der Sorgenkinder der Anleger. So stieg die Aktie am 26. Januar auf ein neues Hoch bei 13,82 Euro. Im Anschluss entwickelte sich sodann ein Abwärtstrend, der über Monate das Chartbild prägte.

Ein erstes markantes Kurstief wurde im Februar bei 11,80 Euro ausgebildet. Ein zweites, deutlich tieferes Korrekturtief wurde

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.