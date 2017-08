Commerzbank: Jetzt winkt eine Kurschance von 18 %!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

die Commerzbank kommt aus den Schlagzeilen kaum heraus. Aktuell musste zwar die Deutsche Bank und damit lediglich die Konkurrenz Strafzahlungen in den USA vornehmen. Dennoch bleibt der Bankensektor in Deutschland und in der gesamten EU angeschlagen. Die Zinsaussichten in den USA sind bei weitem ungünstiger, als fundamentale Analysten es erhofft hatten. Die waren von deutlicher steigenden Zinsen und damit auch Margen für Bankhäuser ausgegangen. Deshalb geht es jetzt für die Commerzbank darum, eine wichtige Kursuntergrenze zu verteidigen. Gelingt dies, dann winkt eine Kurschance von 18 %.

Innerhalb der vergangenen vier Wochen hat sich die Aktie kaum bewegt, sondern verlief noch in der Nähe von gut 11 Euro. Am 7. August gelang bei 11,68 Euro sogar das aktuelle 2-Jahres-Hoch. Darauf fehlen jetzt jedoch wieder 7 % und der Kurs steuert auf die formal wichtige Grenze von 10 Euro zu. Charttechnische Analysten warnen vor einem Unterkreuzen dieser Marke, denn dann würden mangels Unterstützungen schnell Kurse von weniger als 9 Euro möglich sein.

Technische Analysten: Positiv gestimmt

Etwas günstiger ist die Meinung technischer Analysten. Hier wird vor allem darauf verwiesen, dass der Kurs klar im langfristigen Aufwärtstrend verharre. Der Abstand zum GD200 beträgt 25,5 %, zum GD100 immerhin noch 11,2 %. Demnach sind die Chancen auf einen weiteren Aufwärtstrend Richtung des aktuellen 3-Jahres-Hochs 13,28 vom 8. April 2015 intakt.

Deshalb ist die Commerzbank im grünen Bereich. Hält die Untergrenze von 10 Euro, winken Kursgewinne in Höhe von knapp 20 %.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.