Commerzbank: Jetzt noch ein starker Hebel?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Am 09. November hatten wir getitelt: „Commerzbank: Kann man noch einsteigen?“ Im Text stand: „Die Commerzbank ISIN: DE000CBK1001 hatte in der vorigen Handelswoche durch die Veröffentlichung der Zahlen über 7 Prozent verloren. Nach einem Gewinn im Vorjahr wurde ein Verlust gemeldet. Die Aktie verlor von knapp über 4,26 Euro bis auf 3,96 Euro. Am Montag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung