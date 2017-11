Commerzbank: Jetzt auch noch die UBS!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

am Sonntag berichtete die NZZ über einen neuen möglichen Interessenten an der Commerzbank. Nämlich die UBS. Diese könnte an bestimmten Geschäftsteilen interessiert sein, wie es hieß. Zuvor haben sich bereits die französischen Banken Credite Agricole sowie BNP Paribas als Interessenten ins Spiel gebracht und die Übernahmegerüchte angetrieben. Auch die italienische UniCredit hatte ihr Interesse bekundet. Insbesondere für französische Banken wäre eine Übernahme sehr interessant, da diese zwar Partner in Deutschland haben, aber eigene Marktanteile noch nicht besitzen. Deutsche Kunden müssen quasi eine Kontoeröffnung in Frankreich vornehmen, ehe sie zu den Kunden der Banken gezählt werden.

UBS-Management kennt sich mit der Commerzbank aus

Dass UBS ebenfalls ein guter Kandidat wäre, dürfte vor allem daran liegen, dass die Commerzbank bereits einige Beziehungen zu dem Schweizer Geldinstitut pflegt. So kommt der derzeitige UBS-Chef der Schweizer Division Martin Blessing von der Commerzbank. Der derzeitige UBS-Chef Axel Weber hatte im Rahmen der Finanzkrise als Bundesbank-Präsident die Rettung des deutschen Finanzinstituts koordiniert.

Der Kurs der Commerzbank-Aktie reagiert positiv auf die Nachricht. Zuletzt kamen Fusionsgerüchte hinzu, nachdem der Großinvestor Cerberus seinen Anteil an der Deutschen Bank auf 3 % erhöht hatte. Cerberus hatte auch seinen Anteil an der Commerzbank bereits vor einigen Monaten auf 15 % erhöht und ist damit der zweitgrößte Investor der Bank nach dem Bund.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.