Commerzbank: Jetzt aber! Wirklich!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Am Montag überraschte die Commerzbank ihre App-Kunden laut Medienberichten mit einem Update auf Version 11.7.6. Doch es war nicht irgendeine Aktualisierung: Mit „Apple Pay ist da“ sollen diese begrüßt worden sein, in der App zur Aktivierung der Kreditkarten eingeladen worden sein. Allerdings führte der Vorgang am Montag laut des Fachblogs iphone-ticker.de ins Leere. Nicht ohne Grund: Die Commerzbank hatte mit dem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung