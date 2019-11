Commerzbank: Ist das wirklich fair?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Börsenwoche hätte für die Commerzbank zweifellos besser beginnen können: Nachdem die Aktie des zweitgrößten Geldinstituts des Landes bereits in der vergangenen Woche von 5,96 Euro in der Spitze auf 5,61 Euro gefallen war, setzte sich der Abwärtstrend auch am Montag fort. Bei 5,57 Euro gingen die Anteilsscheine der Commerzbank aus dem Handel. Auch wenn der Dienstag freundlich startete – das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



