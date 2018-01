Commerzbank: Ist das noch einmal eine günstige Einstiegsgelegenheit?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

die Commerzbank hat in den Auftaktstunden dieser Woche etwas an Boden verloren. Charttechnische Analysten zeigen sich indes gar nicht beeindruckt. Vielmehr wähnen sie den Wert in einem starken Aufwärtsmarsch, der sich in den kommenden Tagen durchaus fortsetzen sollte. Denn: Die Aktie klopft lediglich an verschiedenen Zwischenhochs an, Gewinnmitnahmen in bescheidenem Rahmen seien dabei üblich. Konkret: Die Aktie konnte das Vorwochenniveau nicht ganz halten und gab auf gut 12,60 Euro nach. Allerdings sind die Kurse aus charttechnischer Sicht in einem starken Aufwärtstrend. Dabei wurden wichtige Kursmarken wie 12 Euro souverän überschritten. Nach unten hin ist die Aktie sowohl bei besagten 12 Euro wie auch knapp darunter gut abgesichert. Auf dem Weg nach oben sind 12,82 Euro das erste Kursziel. Hier befindet sich das 2-Jahres-Hoch vom 19. Dezember 2017. Darüber wären sodann 13,28 Euro das nächste Kursziel, gleichbedeutend mit dem 3-Jahres-Top vom 8. April 2015. Schließlich warten 14,39 Euro als das aktuelle 5-Jahres-Hoch vom 4. April 2014. Darüber wären keine Widerstände mehr sichtbar.

Insofern ist die Stimmung gut. Aus wirtschaftlicher Sicht nicht ganz unwichtig könnte die Ankündigung des Großaktionärs Cerberus sein, wonach die Commerzbank ebenso wie die Deutsche Bank eigenständig bleiben sollen.

Technische Analysten: Klarer Kauf

Technische Analysten sind der Auffassung, die Aktie befinde sich im Aufwärtstrend. Der Wert hat den GD200 um knapp 16 % distanziert. Auch heute gilt hier ein klares Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.