Commerzbank: Ich werte dieses Signal als Stärke!

Lieber Leser,

die Commerzbank-Aktie will anscheinend noch ein Mal versuchen, die starke Widerstandszone, auf die wir mehrmals hingewiesen haben, zu überwinden. Sie umfasst einen breiten Preisbereich zwischen 8,00-10,00 Euro je Aktie. Nach dem letzten Fed-Zinsentscheid bleiben US-Zinsen weiter auf Kurs, allerdings scheint die Aussicht auf schnell nacheinander beschlossene Zinsschritte etwas eingedämmt zu sein. Davon profitieren europäische Banken, da sich die erwartete Zinsdifferenz zwischen den jeweiligen Ländern etwas verengen dürfte.

Widerstandszone könnte bald überwunden werden

Aktuell testet die Commerzbank-Aktie den 100-Wochendurchschnitt an. Kann die Aktie in dieser Woche darüber schließen, dann wäre womöglich der erste Schritt in Richtung 200-Wochendurchschnitt getan. Aktuell verläuft der 200-Wochendurchschnitt bei 9,70 Euro je Aktie. Da jedoch in dem oben genannten Preisbereich auch ein starker horizontaler Widerstand verläuft, dürfte das Erreichen des 200-Wochendurchschnitts womöglich nicht leichtfallen. Es ist sicherlich ein Stärke-Signal, dass die Commerzbank-Aktie nun einen zweiten Versuch startet. Der nachhaltigen Bodenbildung ist man zumindest aus der markttechnischen Perspektive somit etwas nähergekommen.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.