Commerzbank: Hier steckt Potential!

Die Commerzbank-Aktie hat nach der Verbannung aus dem Dax im September deutlich nachgelassen. Am 26. Oktober war bei 7,91 Euro gar ein neues Jahrestief erreicht. Doch dann kam die unerwartete Wende: Obwohl die Bank erst am 8. November ihre Quartalszahlen vorlegen wird, stehen die Aktien plötzlich wieder auf der Sonnenseite, gewannen in dieser Börsenwoche rund zehn Prozent dazu. Eine aktuelle Nachricht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.