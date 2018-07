Commerzbank: „Hey Google“!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Bereits seit einiger Zeit können Privatkunden der Commerzbank-Tochter Comdirect via App auf die Amazon-Sprachassistentin Alexa zurückgreifen, um beispielsweise Börsenkurse in Echtzeit abzufragen.

Nun will die Direktbank ihren Kunden offenbar anbieten, auch Überweisungen per Sprachbefehl anzuordnen. Hierfür könne man den Sprachdienst des Amazon-Konkurrenten Google in Anspruch nehmen, wie die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ (FAZ) kürzlich berichtete.

Comdirect setzt auf Datensicherheit

Ein Beitrag von Marco Schnepf.