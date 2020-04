Commerzbank: Heute wieder kräftig abwärts…

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Obwohl sich der Gesamtmarkt im Rahmen einer kleinen (Bären)Rallye in den letzten Tagen kräftig erholen konnte, kommen Commerzbank-Aktien weiterhin nicht vom Fleck. Notierten die Papiere kurz vor Ausbruch der Krise noch bei Kursen um die 6,75 Euro, ging es im Tief zwischenzeitlich bis auf 2,80 Euro in den Keller (16. März). Ein Minus von fast 60 Prozent in nicht ganz vier ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



