Commerzbank: Hält diese Unterstützung?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Commerzbank-Aktie konnte am 20. November und einige Tage später am 3. Dezember die Unterstützung bei 4,97 Euro zweimal verteidigen. Dieser Support steht auch jetzt wieder im Mittelpunkt, denn am Montag fiel der Kurs der Bank im Tief auf 5,01 Euro zurück.

Damit sind sowohl die runde 5,00-Euro-Marke als auch das Tief vom 4,97 Euro wieder erreicht und der entsprechende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung