Commerzbank: Gemeinsame Sache mit Google

Google Pay soll bereits Ende Juni in Deutschland starten ? mit der Commerzbank als Partner. Das berichtet das Handelsblatt in seiner Onlineausgabe. Da zunächst aber nur Kreditkarten hinterlegt werden könnten, werde die Breitenwirkung zunächst wohl begrenzt sein. Laut des Berichts, der sich auf Insider-Informationen beruft, wäre in einer weiteren Ausbaustufe die Integration von Girokarten technisch aber relativ einfach möglich.

Ein Beitrag von Achim Graf.