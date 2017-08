Commerzbank: Geht es nun wieder aufwärts?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Lieber Leser,

die Commerzbank rückt erneut in den Fokus von Investoren. Die Aktie konnte in der vergangenen Handelswoche gegen den Markttrend immerhin fast 2 % aufsatteln. Damit ist die Abwärtsfahrt gebremst worden. Annähernd 7,5 % hatte die Commerzbank zuletzt innerhalb von zwei Wochen nachgegeben. Dennoch sieht es so aus, als sei der Wert langfristig im Aufwärtsmarsch.

Das aktuelle 2-Jahres-Hoch bei 11,68 Euro vom 7. August ist lediglich 6 % vom aktuellen Kurs entfernt. Die Aktie konnte seit Jahresbeginn um 51 % zulegen und dabei die wichtige 10-Euro-Marke überwinden. Dies hat auch die charttechnischen Analysten überzeugt. Schließlich konnte die Commerzbank auch die fundamental orientierten Analysten aus den Bankhäusern wieder etwas stärker für sich gewinnen. 75 % der Analysten halten die Bankaktie für einen „Halte“-Wert, 20 % wollen „Verkaufen“.

Commerzbank: Trend insgesamt positiv

Deshalb bleibt auch zum Anfang der neuen Woche der Trend positiv. Hier wird insbesondere die technische Analyse von Interesse sein. Der Abstand auf den GD200, an dem sich der langfristige Trend ablesen lässt, wuchs insgesamt auf 26 % an. Dies ist mehr als deutlich, wobei auch der mittelfristige Signalgeber, der GD100, mit einem Abstand von 11,5 % klar distanziert werden konnte. Lediglich in der kurzfristigen Perspektive ist der Abwärtstrend eingeläutet worden.

Insgesamt hat die Aktie damit den langfristig positiven Trend fortgesetzt und befindet sich klar im grünen Bereich.

>> Unglaublich: Tesla-Aktie bald nicht mehr Auto-Aktie Nummer 1 <<

Die größten Anleger sind auf einmal alle heiß auf diese Auto-Aktie. Kein Wunder! Sie wird die Automobilbranche revolutionieren.

Der Name dieser genialen Auto-Aktie lautet . . .

Ein Beitrag von Frank Holbaum.