Commerzbank: Für Spannung ist gesorgt!

Liebe Leser,

die Commerzbank hat sich am Montag letztlich kaum bewegt. Dabei ist die Aktie noch immer in einem charttechnischen Aufwärtstrend. Jetzt aber wird es nach Meinung von Chartanalysten etwas knapper – und lebendiger. Die Details: Die Aktie verharrte zum Auftakt in die neue Woche auf dem erreichten Kursniveau. Dennoch ist zu bedenken, dass der Kurs nun weiterhin unterhalb von 12 Euro, ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.