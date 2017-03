Commerzbank: Frontalangriff auf die 10-Euro-Marke?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

die Aktie der Commerzbank hat binnen einer Woche einen Sprung um mehr als 5 % nach oben gemacht und verbesserte die 2-Wochen-Bilanz sogar auf ein Plus von über 15 %. Diese Entwicklung hat die Aktie in allen bedeutenden zeitlichen Dimensionen in den Aufwärtstrend geführt, der nach Ansicht technischer und charttechnischer Experten in einen Lauf nach oben führen könnte.

Commerzbank schießt weiter nach oben

Der Abstand zur trendentscheidenden 200-Tage-Linie wuchs mittlerweile auf mehr als 23 % an. Dabei konnte die Aktie zuletzt auch in den kürzerfristigen zeitlichen Dimensionen den Aufwärtstrend markieren und durchbrach sowohl die 38-Tage-Linie wie auch die 50-Tage-Linie nach oben. Damit rückt auch das charttechnische Bild in den Vordergrund.

Bei 7,50 Euro sollte sich ein deutlicherer Boden herausgebildet haben, der die Aktie bei Gewinnmitnahmen schützen könnte. Zum Wochenanfang ist daher ein neues 6-Monats-Hoch sehr wahrscheinlich, nachdem das alte Top bei 8,25 Euro schon überwunden wurde. Auch das 12-Monats-Hoch wird nach Ansicht charttechnischer Analysten schnell kippen und damit den Weg ebnen, sogar 10 Euro als Kursmarke anzugreifen.

Commerzbank ist im grünen Bereich und gilt unter Charttechnikern und technischen Analysten als sehr attraktiv.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.