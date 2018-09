Commerzbank in Feierstimmung!

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

Festtag für die Commerzbank: Wie das Geldinstitut kürzlich bekannt gab, habe man am Mittwoch gemeinsam mit Kunden und Mitarbeitern das 25-jährige Jubiläum der Bank in Ungarn gefeiert. Laut Angaben sei die Commerzbank eine der ersten westeuropäischen Banken gewesen, welche eine 100-prozentige Tochtergesellschaft in Ungarn gegründet hatte.

Firmenkunden im Visier

Ein Beitrag von Marco Schnepf.