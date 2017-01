Commerzbank: Es wird SPANNEND!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

ein Wochenplus von über 8 Prozent katapultierte die Commerzbank Aktie an die Spitze des Deutschen Aktienindex. Nach zwei negativen Handelswochen zuvor, konnten die Anteilscheine des Frankfurter Geldhauses die Anleger überzeugen. Besonders spannend dürfte es hier ab der nächsten Woche zugehen. In den USA fängt die US Berichtsaison an. US Firmen werden ihre Bücher öffnen und die Ergebnisse des letzten Jahres veröffentlichen. Bereits am kommenden Freitag zeigen gleich zwei amerikanische Großbanken, Wells Fargo und JP Morgan, wie sich ihre Geschäfte entwickelt haben. Das wird auch Auswirkungen am Finanzmarkt auf die Commerzbank und andere deutsche Banken haben.

Immer effizienter!

Währenddessen versucht die Commerzbank rund um Vorstand Martin Zielke wesentliche Konzernumbauten. Mehr Effizienz durch neue Technik Mitarbeiter abfinden soll den Konzern zukünftig effizienter machen. Und mehr Kunden generieren. Besondres das Privatkundengeschäft steht im Fokus der Entscheider. Hier wird das größte Wachstum erwartet. Nach dem Zukauf des Finanzportals Onvista erhofft sich die Commerzbank Tochter Comdirect sehr viel. Ob das gelingt wird sich zeigen.

Das sagt der Chart

Am Aktienmarkt wird schon sehr viel Hoffnung auf große Gewinne gehandelt. Die wichtige Marke auf der Unterseite ist 7 Euro. Die muss halten. Nach oben hin sollte in der nächsten Woche die 8 Euro Hürde genommen werden. Dann steht weiterem Potential nichts mehr im Wege.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

