Commerzbank: Es darf wieder gezittert werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Im August und im September bildete die Commerzbank-Aktie knapp oberhalb der Marke von 8,00 Euro einen Boden aus. Ausgehend von dieser Unterstützung stieg der Wert in den vergangenen Wochen wieder an. Bis Mitte September konnte die 50-Tagelinie überwunden werden. Diese drehte daraufhin und stieg bis zum Monatsende ebenfalls an. In der Spitze konnte die Aktie bis zum 25. September auf 9,65 Euro vordringen.

Hier ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.