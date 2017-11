Commerzbank: Ernüchterung

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktie der Commerzbank fällt heute um fast 2% in den Keller und ist damit Schlusslicht im Dax. Während Spekulationen über neue Übernahmefantasien das Commerzbank-Papier noch am 25. Oktober auf ein neues 12-Monats-Hoch katapultiert hatten, macht sich heute Ernüchterung breit. Denn die französische Großbank Credit Agricole ist nach eigenem Bekunden doch nicht an einem...