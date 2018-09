Commerzbank: Erleben wir bald wieder zweistellige Kurse?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Das Jahr 2018 verlief für die Commerzbank-Aktionäre bislang alles andere als erfreulich. Die Aktie erreichte am 26. Januar ein neues Hoch bei 13,82 Euro und ging von dort in einen Abwärtstrend über. Nach einem ersten Verlaufstief im Februar bei 11,80 Euro wurde am 4. April bei 10,04 Euro ein deutlich tieferes Tief ausgebildet.

Anschließend bemühten sich die Käufer im April und Mai

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.