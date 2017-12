Commerzbank: Eine hervorragende Perspektive!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Liebe Leser,

die Commerzbank schien in den vergangenen Tagen etwas zu schwächeln. Noch immer aber sind die Chancen nach Meinung von charttechnischen Experten exzellent, wenn es um einen starken Aufschwung Richtung 15 Euro und höher geht. Im Detail: Die Aktie trat zuletzt auf der Stelle. Dennoch sind Charttechniker der Meinung, aus charttechnischer Sicht befinde sich der Titel deutlich im Aufwärtstrend. Die Kurse sind spätestens seit Anfang September entlang einer soliden Aufwärtstrendgeraden nach oben geklettert. Dabei ging es über wichtige charttechnische Hürden hinweg nach oben, sodass die Commerzbank neue Zwischenhochs markierte. Diese stellen nun im laufenden Prozess bedeutende Unterstützungszonen dar. Damit ist das Potenzial vor allem nach oben vorhanden. Die Aktie hatte am 19. Dezember bei 12,82 Euro ein gültiges 2-Jahres-Hoch markiert, das nur minimal vom aktuellen Kurs entfernt liegt. Bei 13,28 Euro wartet dann ein 3-Jahres-Top, darüber befindet sich bei 14,39 Euro ein 5-Jahres-Hoch, das am 4. April 2015 erreicht wurde. Der Abstand beträgt somit maximal 15 %. Entscheidend wird es dann allerdings sein, auch noch die runden 15 Euro zu überwinden, weil darüber bis zu den noch markanteren 20 Euro keine Widerstände mehr auszumachen sind. Die Aktie ist damit auf gutem Weg zu neuen Tops.

Nach unten hin schützen zunächst 12 Euro, da hier für längere Zeit ein deutlicher Widerstand sichtbar war, der nun überwunden wurde. Wenn es nach den Bankanalysten geht, haben sich die Chancen für die Deutsche Bank etwas verbessert. geworden. Derzeit sind 15 % der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 65 % wollen halten und 20 % halten einen Verkauf für die sinnvollste Alternative.

Technische Analysten: Gute Signale!

Technische Analysten wiederum sprechen im Zusammenhang mit der Aktie von guten Signalen. Immerhin sind die Trendpfeile in allen zeitlichen Dimensionen aufwärts gerichtet. Der GD200 ist 16 % entfernt. Hier ist ein Kaufsignal sichtbar!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.