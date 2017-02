Commerzbank: Doch eine Bodenbildung?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

die Commerzbank-Aktie arbeitet weiterhin an ihrer Bodenbildung. Kurzfristig wurde die Bodenbildung bereits durch das Überschreiten der kurzfristigen Trendlinie bei 6,70 Euro je Aktie bestätigt, wir haben damals darüber berichtet. Seitdem hat die Aktie bereits mehr als 20 % an Wertgewinn verzeichnet und tritt nun in einen harten, technischen Widerstandsbereich ein. Der Widerstandsbereich kann in diesem Fall als eine Range definiert werden, da innerhalb dieser Range gleich mehrere Widerstände verlaufen. Der Widerstandsbereich umfasst gemäß unserer Analyse den Bereich zwischen 8,00-10,00 Euro je Aktie.

Längerfristige Abwärtstrendlinie leicht überwunden

Zum einen verläuft bei 8,00 Euro je Aktie eine längerfristige Abwärtstrendlinie. Kann die Aktie diese nachhaltig überwinden, bestehen gute Chancen darauf, dass der Wert auch die anderen Widerstände überschreitet. Dass die Aktie nun bereits oberhalb 8,00 Euro je Aktie auf Wochenschlusskursbasis geschlossen hat, werten wir ebenfalls als ein positives Signal.

Horizontaler Widerstand

Ein horizontaler Widerstand liegt dann vor, wenn ein bestimmter Preisbereich in der Vergangenheit bereits mehrmals entweder als Widerstand oder als Unterstützung fungiert hat. In der Regel sind das Preisbereiche, auf deren Höhe früher relevante Tiefs oder Hochs ausgebildet wurden. Zumindest der Preisbereich zwischen 8,00-9,00 Euro je Aktie war bereits zwischen den Jahren 2011-2013 relevant, da im Jahr 2011 und 2012 bis dato in diesem Preisbereich die Allzeittiefs ausgebildet wurden. Erst in 2013 wurden diese beiden Tiefs unterschritten. Jedenfalls ist dieser Preisbereich äußerst relevant.

Wochendurchschnitte verlaufen über dem horizontalen Widerstandsbereich

Und als ob das nicht schon genug wäre, verlaufen auch die beiden wichtigsten Wochendurchschnitte (100-,200-Wochen) leicht oberhalb des horizontalen Widerstandes. Genau genommen verläuft der 100-Wochendurchschnitt aktuell bei 8,76 Euro je Aktie sowie der 200-Wochendurchschnitt bei 9,72 Euro je Aktie.

Fazit

Die Commerzbank hat sicherlich eine angenehme Erholung hinter sich, doch aus der markttechnischen Perspektive wird es nun ernst. Der harte Widerstandsbereich könnte darüber entscheiden, ob sich aus der Erholung eine ernstzunehmende Bodenbildung entwickeln kann oder nicht.

