Commerzbank: Diese Schritte stehen jetzt an

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Seitdem die Aktie der Commerzbank am 9. November ihren 50-Tagedurchschnitt souverän überwinden konnte, hat sich die Aufwärtsbewegung deutlich beschleunigt. Sie konnte das Hoch vom 7. September bei 5,35 Euro überwinden und in der Spitze am 25. November auf ein Hoch bei 5,52 Euro vordringen.

Dieses Hoch bemühen sich die Bullen aktuell, zu überwinden und damit die in der Vorwoche gestartete ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung