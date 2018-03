Commerzbank: Diese Faktoren belasten die Aktie!

Liebe Leser,

die Commerzbank-Aktie verliert in dieser Woche deutlich an Wert. Am Donnerstagmittag stand ein Tagesverlust von über 7 % zu Buche. Als Grund für diese Schwäche führen Beobachter größtenteils den moderaten Zinsanstieg in den USA an sowie die Aussicht auf zwei weitere Zinsschritte. Damit sieht die US-Notenbank FED derzeit keinen Grund, stärker zu straffen. Zuvor ging man zwar ebenfalls von drei ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von David Iusow.