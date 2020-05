Commerzbank: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

An der Heimatbörse Xetra notiert Commerzbank per 14.05.2020, 05:18 Uhr bei 2.986 EUR. Commerzbank zählt zum Segment "Diversifizierte Banken".

Wie Commerzbank derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Commerzbank mit einer Rendite von -58,42 Prozent mehr als 927 Prozent darunter. Die "Handelsbanken"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -0,28 Prozent. Auch hier liegt Commerzbank mit 58,14 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Commerzbank investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,23 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken einen Mehrertrag in Höhe von 1,26 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 18 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Commerzbank-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 10 "Hold" und 7 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Commerzbank aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (1 Buy, 5 Hold, 4 Sell). Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 4,5 EUR. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (2.986 EUR) ausgehend um 50,7 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Commerzbank von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.