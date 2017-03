Commerzbank: Dies ist ein idealtypischer Aufwärtstrend!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Commerzbank hat am Dienstag weiter Boden gutgemacht. Die Aktie legte jetzt 3 % zu und vergrößerte den Gewinn auf Monatsbasis erheblich. 20 % Plus stehen zu Buche. Somit ist der technische Aufwärtstrend inzwischen auf festen Beinen. Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell etwa 28 %. Dies ist nach Auffassung der technischen Analysten in Kombination mit den Trends in anderen zeitlichen Dimensionen ein gutes Zeichen.

Kürzerfristige Trends intakt

Auch in den kürzerfristigen zeitlichen Dimensionen ist der Abstand zum jeweiligen gleitenden Durchschnittskurs relativ hoch. Die Distanz zum GD100, der den Kurs am Durchschnittskurs der zurückliegenden 100 Tage misst, beträgt 14 %. Dies ist ein idealtypischer Aufwärtstrend.

Die Kurse sind auch nach charttechnischer Expertenmeinung im klaren Aufwärtstrend. Seit Herbst lässt sich eine klare Aufwärtstrendgerade konstruieren, die auch bei Rücksetzern als Boden und Haltelinie diente. Auch hier gilt, dass der Aufwärtstrend idealtypisch verläuft. Bis zum nächsten bedeutenden Hoch hat die Aktie nun noch 34 % Luft. Dann würde die Commerzbank ihr 2-Jahres-Top vom 8. April 2015 in Höhe von 13,28 Euro erreichen. Dementsprechend gut sind die Aussichten.

Die Aktie ist im grünen Bereich.

