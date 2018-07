Commerzbank-Derivate und ETF-Sparte geht wie erwartet an Societe Generale

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

FRANKFURT/PARIS (dpa-AFX) - Die Commerzbank ist bei ihrem Umbau mit dem Verkauf der Sparte EMC einen weiteren Schritt vorangekommen.



Das in dem Bereich gebündelte Geschäft mit Aktienderivaten und börsengehandelten Fonds (ETFs) geht wie erwartet an die französische Großbank Societe Generale . Einen Kaufpreis nannten die beiden Banken am Dienstag in Frankfurt nicht. Die Commerzbank senkt mit diesem Schritt Kosten und Risiken, allerdings werden künftig auch die Erträge der Sparte fehlen. "Wir vereinfachen unser Geschäft", sagte Commerzbank-Chef Martin Zielke. Mit dem Schritt werde zudem Kapital für das Kerngeschäft mit Privat- und Firmenkunden freigesetzt./zb/jha/