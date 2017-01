Commerzbank: Da geht noch MEHR!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Lieber Leser,

eine grandiose Woche geht für die Commerzbank zu Ende. Die Aktie konnte sich mit einem Plus von 5,84 Prozent als Sieger imDAX positionieren. Die starke Nachfrage nach dem Papier konnte sich aber nicht auf die Kurse der Deutschen Bank Aktie übertragen. Im Gegenteil. Die Notierungen des größten deutschen Bankhauses blieben im Keller. Ein kleines Minus von rund einem halben Prozent lässt den Aktienkurs im Vergleich zur Commerzbank damit ziemlich alt aussehen.

8 Euro Hürde genommen

Sollte der Aktienkurs der Commerzbank sich nun nachhaltig über dem Niveau von 8 Euro aufhalten, könnten die Aktionäre bald noch mehr sehen. Der nächste Widerstandsbereich verläuft bei etwa 8,70 Euro und anschließend bei rund 10 Euro.

Große Investment in Immobilien

Unterdessen trennt sich die Bank unter ihrer Tochterfirma Commerz Real von deutschen Immobilien in Frankfurt. Die gewonnen frischen Gelder werden zunehmend in Amerika investiert. Hier kauft der Fonds Hausinvest vermehrt Hotelanlagen und Büroräume. Aber auch Sydney steht auf dem Schirm der Fondsmanager. Bereits im letzten Jahr wurde hier das ein Projekt angegangen. Für rund 100 Millionen Euro wurde die erste Immobilie „down under“ erworben. Für das kommende Jahr sind weitere Zukäufe geplant. Rund 500 Millionen bis 1 Milliarde Euro will die Commerzbank hier investieren.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse