Commerzbank-Chef: Sind gut ins Jahr 2018 gestartet

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank ist nach eigenen Angaben gut ins Jahr 2018 gestartet und hält am Ziel einer Gewinnsteigerung im Gesamtjahr fest.



"Wir haben unseren Wachstumskurs auch im ersten Quartal fortgesetzt", sagte Konzernchef Martin Zielke bei der Hauptversammlung des Dax-Konzerns am Dienstag in Frankfurt. "Wie geplant konnten wir unsere Kundenbasis weiter ausbauen - sowohl im Privat- als auch im Firmenkundengeschäft."

Die Erträge seien trotz des harten Preiskampfes im Markt im Vergleich zum Vorquartal stabil geblieben. Die Zahlen für das erste Quartal will die Bank am 15. Mai veröffentlichen. Zielke bekräftigte das Ziel, den Gewinn in diesem Jahr wieder zu steigern. 2017 hatte der teilverstaatlichte Konzern unter dem Strich nur 156 Millionen Euro verdient.

Von den wieder besseren Zahlen sollen auch die Aktionäre profitieren: Für das Geschäftsjahr 2018 will die Commerzbank wieder eine Dividende ausschütten. "Hierfür haben wir im ersten Quartal bereits eine Abgrenzung vorgenommen", sagte Zielke. Zuletzt hatte die Bank für das Geschäftsjahr 2015 eine Mini-Dividende von 20 Cent je Anteilsschein gezahlt - das einzige Mal überhaupt seit der Finanzkrise 2007/2008./ben/DP/zb