Commerzbank: Chartbild lässt Raum für anhaltende Kursphantasien!

die Commerzbank hatte zuletzt wieder etwas an Wert eingebüßt. Dennoch bestehen für das Bankunternehmen aus charttechnischer Sicht gute Chancen, auch in den kommenden Wochen tendenziell zu klettern. Grundlage dieser Einschätzung ist das Chartbild, wonach die Commerzbank in den vergangenen Jahren ein Doppeltief bei etwa 6 Euro markiert hat und diese Kurspunkte nachhaltig hinter sich lassen konnte. Die nächste langfristige Hürde befindet sich bei 13 Euro. Darüber sind Kurse von 20 bis 30 Euro denkbar.

Zuletzt hatte die Aktie binnen einer Woche zwar 4 % verloren und in zwei Wochen sogar 8 % abgegeben. Dennoch konnte mit 10 Euro die aktuell bedeutendste Untergrenze verteidigt werden. Das aktuelle 2-Jahres-Hoch bei 11,68 Euro vom 7. August ist immer noch in Sichtweite. Oberhalb vom 3-Jahres-Hoch bei 13,28 Euro, erreicht am 8. April 2015, wäre der Weg endgültig frei. Allerdings sehen nur 5 % aller fundamental orientierten Analysten aus den Bankhäusern in der Commerzbank einen „Kauf“, während 75 % dafür plädieren, die Aktie zu „halten“ und 20 % einen „Verkauf“ nahelegen.

Technische Analyse: Gemischtes Bild

Kurzfristig befindet sich die Commerzbank zudem noch immer im Abwärtstrend. Die Trendpfeile in den kurz- und mittelfristigen Zeiträumen sind eindeutig abwärts gerichtet. Allerdings gelang es immerhin, den GD100 leicht und den GD200 deutlich zu überwinden. Der Vorsprung auf das langfristige Trendsignal des GD200 beträgt 16,6 %.

Daher ist die Commerzbank im grünen Bereich und auf dem Weg zu weiteren deutlichen Kursgewinnen.

