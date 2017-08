Commerzbank: Bullen stoßen sich die Hörner ab – wird das noch was?

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

gegen die stetig voranschreitende Digitalisierung wird sich keine Branche dauerhaft mit Erfolg zur Wehr setzen können. Erkannt hat das offenbar die Commerzbank. In den kommenden Jahren will Deutschlands zweitgrößtes Geldhaus daher verstärkt auf digitale Leistungen setzen.

Elektronische Vermögensberater als Kundenmagnet

Nachdem die Tochter Comdirect seit Mai dieses Jahres mit dem Robo-Advisor „Robo Invest“ die erste digitale Vermögensverwaltung anbietet, möchte die Mutter 2018 ein ähnliches Produkt lancieren, das die Kunden sogar beraten kann. Als Mindestanlagesumme sind 10.000 Euro im Gespräch. Längerfristig plant die Commerzbank darüber hinaus ein digitales Asset-Management. Auf diese Weise soll das Segment Vermögensverwaltung auch in Zukunft so dynamisch wachsen wie seit Anfang des Jahres. Bis 2020 will die Bank zwei Millionen neue Kunden begrüßen. Ob das letztlich gelingt, wird entscheidend davon abhängen, wie die Dienste von den Menschen angenommen werden.

Zeitweilige Rücksetzer unter 10 Euro nicht auszuschließen

Als langfristiges Investment ist die Commerzbank-Aktie zu den aktuell vergleichsweise hohen Notierungen sicherlich vertretbar. Kurzfristig besteht nach der Verteuerung von mehr als 80% in den letzten zwölf Monaten jedoch eine nicht zu unterschätzende Gefahr von durch Gewinnmitnahmen ausgelösten Kursrücksetzern, die das Papier vorübergehend unter die Marke von 10 Euro drücken könnten. Zwar sind sämtliche Aufwärtstrends seit Sommer 2016 ungebrochen. Allerdings hat sich in den letzten gut zwei Wochen ein zarter Abwärtstrend gebildet, der ebenfalls intakt ist. Überdies mahnt der Abprall am Widerstand im Bereich um 11,50 Euro zur Vorsicht.

